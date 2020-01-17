Член комітету ВР з енергетики, заявив що поправка Геруса дає Росії інструмент політичного тиску на Україну, - ЗМІ

Депутати закликають НКРЭКУ зупинити імпорт російської електроенергії, який вбиває вітчизняну генерацію. Про це заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Бондар під час брифінгу у Верховній Раді 16 січня, передає Обозреватель.

"На жаль, нам знову доводиться говорити про імпорт електроенергії з Російської Федерації. Чим він шкодить нашій країні? Тому що імпорт цієї електроенергії дозволить захопити близько 30% генерації в Україні", – сказав Бондар.

На його думку, РФ використовуватиме залежність України від російського струму для політичного тиску на українську владу. Він також повідомив, що депутати звернуться до НКРЭКУ для зупинки імпорту, щоб врятувати вітчизняну генерацію і вугільну галузь.

"Росія буде використовувати свою електроенергію як інструмент шантажу і надалі політичного впливу на рішення уряду, президента України, буде використовувати відповідно до цієї гібридної війні як інструмент. Тому ми, члени міжнародного об'єднання "Енергетична незалежність і безпеку України", хочемо звернутися до незалежного регулятора, який має можливість зупинити імпорт цієї електроенергії і не дати, відповідно, вбивати нашу вугільну промисловість, не дати можливість вбивати наші генеруючі компанії", – наголосив Бондар.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки поправці Геруса". Обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвела до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Раніше народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко повідомив, що вітчизняна генерація і економіка терплять значні збитки через імпорту російської електроенергії і назвав Андрія Геруса, який пролобіював рішення про відновлення імпорту, людиною, що оголосив війну українській енергогенерації.