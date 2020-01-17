Що відбувається на валютному ринку: курс НБУ пояснили стрибки курсу валют

На коливання курсу долара до гривні на готівковому ринку України в кінці грудня 2019 року, перш за все, вплинув психологічний фактор. У той же час курс долара і євро в Україні 16 грудня зріс.

Про це сказав заступник голови Нацбанку Олег Чурий після презентації Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року, повідомляє "РБК-Україна".

Чурий нагадав про сильний стрибок курсу долара в жовтні 2019 року, який, за його даними, точно був викликаний психологічним фактором.

Водночас НБУ не проводить ніякої діяльності на готівковому ринку. "Ми проводимо нашу діяльність на безготівковому ринку. У той же час готівковий ринок дуже сильно пов'язаний з безготівковим. Тому ми бачимо, що цей психологічний фактор досить швидко зійшов нанівець", - сказав він.

Як зазначив Чурий, в Україні плаваючий курс, який формується відповідно до попиту і пропозиції, а НБУ не змінює свою роль на цьому ринку. "тобто ми беремо в ньому участь з метою насамперед поповнення золотовалютних резервів, а по-друге, для згладжування коливань", - сказав він.

За його словами, "ті коливання, які зараз відбуваються, не є винятком з правил, це приблизно ті ж коливання, які у нас завжди відбуваються".

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 січня, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.