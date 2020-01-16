Роздрібна торгівля сигаретами на 50% знаходиться в тіні, що завдає збитки державі на 2 млрд грн, - Гетманцев

Парламент найближчим часом планує розглянути законопроект щодо зміни адміністрування роздрібного акцизу у сфері тютюнових виробів. У разі його прийняття в країні суттєво покращиться ситуація у податковій сфері. Зокрема, буде наведений порядок у сплаті податків до роздрібної торгівлі сигаретами, який наполовину перебуває в тіні. Про це зазначається в сюжеті 24 каналу.

"Проблема існує, дійсно 50% роздрібного акцизу не надходить до місцевого бюджету і це проблема місцевих бюджетів. Пов’язано з тим, що роздрібна мережа тютюнових виробів ухиляється від оподаткування і робить це системно і за нашими підрахунками і 2 млрд грн не надходить до бюджету у зв’язку з цими правопорушеннями, - зазначив Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. - Питання "Що робити?" обговорюється в підкомітеті, де обговорюється тютюн і його правове регулювання і я впевнений, що найближчим часом ми про це говорили на комітеті відповідні проєкти закону будуть подані на комітеті і ми їх розглянемо".

Дозвіл ситуації з ухиленням від сплати роздрібного акцизу - виведе мільярди гривень з тіні завдяки чому місцеві громади зможуть побудувати нові школи, дитсадки, лікарні і дороги.