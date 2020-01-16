підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
  • Новини
  • Політика
  • Роздрібна торгівля сигаретами на 50% знаходиться в тіні, що завдає збитки державі на 2 млрд грн, - Гетманцев
16 січня 2020, четвер, 15:37 169
Політика 2020-01-16T15:47:25+02:00
Українські Новини
Роздрібна торгівля сигаретами на 50% знаходиться в тіні, що завдає збитки державі на 2 млрд грн, - Гетманцев

Роздрібна торгівля сигаретами на 50% знаходиться в тіні, що завдає збитки державі на 2 млрд грн, - Гетманцев

Анна Рудык
Данило Гетманцев, торгівля сигаретами, Тіньові доходи

Парламент найближчим часом планує розглянути законопроект щодо зміни адміністрування роздрібного акцизу у сфері тютюнових виробів. У разі його прийняття в країні суттєво покращиться ситуація у податковій сфері. Зокрема, буде наведений порядок у сплаті податків до роздрібної торгівлі сигаретами, який наполовину перебуває в тіні. Про це зазначається в сюжеті 24 каналу.

"Проблема існує, дійсно 50% роздрібного акцизу не надходить до місцевого бюджету і це проблема місцевих бюджетів. Пов’язано з тим, що роздрібна мережа тютюнових виробів ухиляється від оподаткування і робить це системно і за нашими підрахунками і 2 млрд грн не надходить до бюджету у зв’язку з цими правопорушеннями, - зазначив Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. - Питання "Що робити?" обговорюється в підкомітеті, де обговорюється тютюн і його правове регулювання і я впевнений, що найближчим часом ми про це говорили на комітеті відповідні проєкти закону будуть подані на комітеті і ми їх розглянемо".

Дозвіл ситуації з ухиленням від сплати роздрібного акцизу - виведе мільярди гривень з тіні завдяки чому місцеві громади зможуть побудувати нові школи, дитсадки, лікарні і дороги.

Більше новин про: Данило Гетманцев торгівля сигаретами Тіньові доходи

Зеленський вирішив відкликати з Ради проект змін до Конституції щодо децентралізації
Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу
Новини
Понад 100 будинків залишилися без тепла внаслідок прориву труби на Виноградарі 15:52
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Верланов повідомив про переатестацію всіх співробітників податкової 15:38
Роздрібна торгівля сигаретами на 50% знаходиться в тіні, що завдає збитки державі на 2 млрд грн, - Гетманцев 15:37
Милованов вважає Гончарука найкращим прем'єром за всю історію України 15:25
більше новин
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
більше новин
Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих 18:18 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok