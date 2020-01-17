Кому не можна купатися в ополонці на Водохреща

В неділю, 19 січня, українці відзначатимуть свято Водохреща. Занурюватися в крижану воду - одна з традицій цього дня. Якщо правильно підготуватися до купання у крижаній воді, то цей процес пройде без наслідків для організму. Але не всім можна пірнати в ополонку. Про те, кому лікарі забороняють занурюватися в крижану воду, розкажуть Українські Новини.

Забороняється пірнати в ополонку тим, у кого:

захворювання серцево-судинної системи (вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, тяжкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба II та III стадії);

хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит);

хвороби органів дихання (запалення легень, бронхіт, астма, емфізема, туберкульоз легенів);

запальні процеси носоглотки, отити;

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразки, гепатит, холицестит, ентероколіт);

захворювання сечостатевої системи (цистит, аднексит, нефрит, простатит);

хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт);

захворювання периферичної нервової системи (неврити і поліневрити);

захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз);

шкірно-венеричні захворювання;

наявність великих післяопікових рубців.

Проконсультуйтеся з лікарем перед тим як пірнути в ополонку.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві облаштували 16 місць для занурення в крижану воду. Тим часом синоптики розповіли про те, яка погода буде на Водохреща.