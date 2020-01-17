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17 січня 2020, пʼятниця, 06:00 10
Суспільство 2020-01-17T06:00:03+02:00
Українські Новини
Кому не можна купатися в ополонці на Водохреща

Кому не можна купатися в ополонці на Водохреща

Елена Новикова
Ополонка, Водохреща, пірнання в ополонку, заборони на свято, купання
Хрещення. Фото: pixabay
Хрещення. Фото: pixabay

В неділю, 19 січня, українці відзначатимуть свято Водохреща. Занурюватися в крижану воду - одна з традицій цього дня. Якщо правильно підготуватися до купання у крижаній воді, то цей процес пройде без наслідків для організму. Але не всім можна пірнати в ополонку. Про те, кому лікарі забороняють занурюватися в крижану воду, розкажуть Українські Новини.

Забороняється пірнати в ополонку тим, у кого:

  • захворювання серцево-судинної системи (вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, тяжкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба II та III стадії);
  • хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит);
  • хвороби органів дихання (запалення легень, бронхіт, астма, емфізема, туберкульоз легенів);
  • запальні процеси носоглотки, отити;
  • захворювання шлунково-кишкового тракту (виразки, гепатит, холицестит, ентероколіт);
  • захворювання сечостатевої системи (цистит, аднексит, нефрит, простатит);
  • хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт);
  • захворювання периферичної нервової системи (неврити і поліневрити);
  • захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз);
  • шкірно-венеричні захворювання;
  • наявність великих післяопікових рубців.

Проконсультуйтеся з лікарем перед тим як пірнути в ополонку.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві облаштували 16 місць для занурення в крижану воду. Тим часом синоптики розповіли про те, яка погода буде на Водохреща.

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