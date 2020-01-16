підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 січня 2020, четвер, 15:07 7
Силові структури 2020-01-16T16:00:02+02:00
Українські Новини
Нацполиция відкрила справу щодо можливово стеження за екс-послом США Йованович

Нацполиция відкрила справу щодо можливово стеження за екс-послом США Йованович

Елизавета Драбкина
Нацполіція, МВС України, США, Конгрес США, Марі Йованович
Арсен Аваков. Марі Йованович. Фото: Твіттер/Арсен Аваков
Арсен Аваков. Марі Йованович. Фото: Твіттер/Арсен Аваков

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливого стеження за колишнім послом Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Наголошується, що в МВС взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня, слідчими Палати Представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за Йованович.

Раніше комітет з розвідки Палати представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час її каденції, за нею могло здійснюватися незаконне стеження і втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами за замовленнями громадян США.

"Після аналізу цих матеріалів, Національна поліція України за фактом їх публікації розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції ) та ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Крім цього, відповідно до Меморандуму про взаємне співробітництво та обмін інформацією між МВС України та Федеральним бюро розслідувань США, підписаного міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і директором ФБР Крістофером Реєм в квітні, 2018 року, МВС звернулося до бюро з проханням надати всі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого злочину.

Аваков також запропонував американській стороні взяти участь у цьому розслідуванні.

Наголошується, що Україна чекає від США реакції на звернення і розраховує на співпрацю.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяла політиці Трампа.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинувачував її у втручанні в правоохоронну діяльність України а також дачі неправдивих показання Конгресу США.

Більше новин про: Нацполіція МВС України США Конгрес США Марі Йованович

Зарплата глави Нацполіції за грудень склала 164,4 ...
У Авакова не можуть знайти наказ, згідно з яким Чо...
У США літак скинув паливо над шкільним кварталом: ...
Палата представників Конгресу США схвалила $698 мл...
Зеленський вирішив відкликати з Ради проект змін до Конституції щодо децентралізації
Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу
Новини
Понад 100 будинків залишилися без тепла внаслідок прориву труби на Виноградарі 15:52
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Верланов повідомив про переатестацію всіх співробітників податкової 15:38
Роздрібна торгівля сигаретами на 50% знаходиться в тіні, що завдає збитки державі на 2 млрд грн, - Гетманцев 15:37
Милованов вважає Гончарука найкращим прем'єром за всю історію України 15:25
більше новин
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
більше новин
Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих 18:18 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok