Нацполиция відкрила справу щодо можливово стеження за екс-послом США Йованович

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливого стеження за колишнім послом Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Наголошується, що в МВС взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня, слідчими Палати Представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за Йованович.

Раніше комітет з розвідки Палати представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час її каденції, за нею могло здійснюватися незаконне стеження і втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами за замовленнями громадян США.

"Після аналізу цих матеріалів, Національна поліція України за фактом їх публікації розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції ) та ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Крім цього, відповідно до Меморандуму про взаємне співробітництво та обмін інформацією між МВС України та Федеральним бюро розслідувань США, підписаного міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і директором ФБР Крістофером Реєм в квітні, 2018 року, МВС звернулося до бюро з проханням надати всі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого злочину.

Аваков також запропонував американській стороні взяти участь у цьому розслідуванні.

Наголошується, що Україна чекає від США реакції на звернення і розраховує на співпрацю.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяла політиці Трампа.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинувачував її у втручанні в правоохоронну діяльність України а також дачі неправдивих показання Конгресу США.