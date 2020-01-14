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  • У грудні міністр Кулеба виписав собі дві премії і витрати на відрядження на 43 тисячі гривень
14 січня 2020, вівторок, 16:26 11 Документ
Кабмін 2020-01-14T16:35:22+02:00
Українські Новини
У грудні міністр Кулеба виписав собі дві премії і витрати на відрядження на 43 тисячі гривень

У грудні міністр Кулеба виписав собі дві премії і витрати на відрядження на 43 тисячі гривень

Таня Войтюк
Дмитро Кулеба, зарплати чиновників, Зарплата, Кабмін
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, який раніше заявив про те, що Україна не проти прийняти до складу "пару областей Росії" в якості відновлення історичної справедливості, за грудень становила 87 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, Кулебі було нараховано за грудень 86 774 гривні, з них посадовий оклад становив 6 369 гривень, надбавка за вислугу років - 2 102 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 6 369 гривень, премія - 15 976 гривень, премія за листопад - 12 143 гривні та витрати на відрядження - 43 815 гривень.

Сума утриманих податків склала 16 921 гривня.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 69 853 гривні.

Як повідомляли Украінські Новини, заробітна плата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, який за перший місяць роботи заробив 50 тис. гривень за жовтень склала 56,3 тис. гривень.

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