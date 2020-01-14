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14 січня 2020, вівторок, 13:13 45
Фінанси 2020-01-14T13:20:53+02:00
Українські Новини
В Україну заходить нова платіжна система

В Україну заходить нова платіжна система

Ярина Вацяк
НБУ, Фінансова система України, Clear Junction, платіжна система
Платіжна система. Фото: clearjunction
Платіжна система. Фото: clearjunction

Національний банк України прийняв рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Clear Junction.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Відповідне рішення прийнято 13 січня 2020 Комітетом з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку.

Платіжною організацією міжнародної платіжної системи Clear Junction є компанія Clear Junction Limited, зареєстрована у Великобританії і має статус авторизованого установи електронних грошей.

Зазначається, що міжнародна платіжна система Clear Junction стала тринадцятою зареєстрованою в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент.

За словами регулятора, вихід нової платіжної системи на ринок України сприятиме підвищенню рівня якості фінансових послуг, а також розширить можливості для отримання послуг з переказу коштів як для українців, які перебувають за кордоном, так і для іноземців, які здійснюють транскордонні перекази коштів в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк погодив умови і порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи TRANSFAST.

У березні повідомлялося про перехід України на міжнародні стандарти системи електронних платежів з допомогою SWIFT.

Раніше НБУ скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME з-за співпраці з Росією.

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