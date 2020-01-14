"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн грн

Фармацевтична компанія "Дарниця" у 2019 році підтримала суспільно важливі проекти на суму 23,4 млн грн.

Основними напрямками допомоги були: медикаменти та обладнання для понад 100 медичних установ, ліки на потреби бійців ООС, сприяння освітнім проектам в Україні, підтримка онкохворих дітей.

Як повідомляє прес-служба компанії, всього з 2017 по 2019 рік "Дарниця" направила на ці потреби 41,4 млн грн.

Співвласник "Дарниці" Гліб Загорій вважає одним з найважливіших напрямків підтримку сучасної освіти.

"Це інвестиції в Україну майбутнього - в розвиток, цінності і системні зміни. Зокрема, ми підтримуємо Український католицький університет, який, як і ми, випереджає час, руйнує стереотипи і інтегрує європейські досягнення. У 2020 році ми продовжимо цю співпрацю і направимо на стипендіальні програми і розвиток Київського центру УКУ 12,5 млн грн", - розповів Гліб Загорій.

Крім того, в 2019 році "Дарниця" допомагала Києво-Могилянської академії, The Aspen Institute Kyiv і фонду Tabletochki; спонсорувала проект #MEETheFUTURE і міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика; приєдналася до проекту "Щедрий вівторок" в рамках глобального благодійного руху #GivingTuesday.

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків підкреслив, що "Дарниця" активно залучає до благодійних проектів своїх співробітників.

"У 2019 благодійна допомога "Дарниці" склала понад 23 млн грн, і близько 150 тис грн - безпосередній внесок наших співробітників. Це кращий приклад синергії. Я сподіваюся, що коло людей, яких "Дарниця" залучає до культури благодійності, буде щорічно розширюватися", - сказав Шимків.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%, до 469,638 млн грн.