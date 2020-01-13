Якщо ви хочете, щоб чиновник крав - дайте йому низьку зарплату, - Семенюк

Традиційно українські чиновники отримували по кілька тисяч і при цьому крали мільйонами. Звичайно їм була не треба висока зарплата. Якщо зараз ми розуміємо, що міністри будуть отримувати по 100-200 тисяч, але при цьому крадіжок реально не буде - держава збереже десятки, а то й сотні мільйонів.Таку думку висловив політичний експерт Тарас Семенюк на своїй сторінці у Facebook, коментуючи новини про премії працівників Кабміну.

"Нікому не подобається чути про збільшення зарплат топ-чиновників, які займають міністерські посади. І мені в тому числі. Але, якщо ви хочете, щоб будь-який міністр крав - дайте йому низьку зарплату. Коли мова йде про збільшення зарплат чиновників, це завжди хворобливе і непопулярне рішення", - вважає Тарас Семенюк.

Експерт також наголосив, що заробітна плата вищих посадових осіб повинна бути адекватна професіоналізму і захисту національних інтересів.

"З одного боку, ми прагнемо бачити при владі професіоналів, освічених і досвідчених людей. З іншого, вимагаємо, щоб вони виконували свої зобов'язання і боронили національні інтереси в обмін на зарплатню просто робочого. При чому ці люди відповідають за розподіл багатотисячних фінансових потоків. Мабуть, в цьому полягає головний дисонанс. Безкоштовний сир - тільки в мишоловці", - підкреслює Семенюк.

На думку експерта, підвищення зарплат міністрів до рівня конкурентних - це не просто примха, а інструмент для боротьби з корупцією і побудови ефективної системи управління країною. Причому, як вважає Тарас Семенюк, той топ-чиновник, який погоджується працювати за оклад 5-10 тис. гривень повинен викликати настороженість.

"Традиційно українські чиновники отримували по кілька тисяч і при цьому крали мільйонами. Звичайно їм була не треба висока зарплата. Навіщо, якщо є додатковий дохід у вигляді відкатів і комісійних. Якщо зараз ми розуміємо, що міністри будуть отримувати по 100-200 тисяч, але при цьому крадіжок реально не буде - держава збереже десятки, а то й сотні мільйонів. А якщо ці гроші ще й будуть використовувати з розумом, то ми маємо великі шанси, що щось все ж таки почне змінюватися. Другого шляху немає", - відмітив Семенюк.

При цьому, експерт вважає, що порівнювати зарплати європейських і українських чиновників некоректно і не актуально.

"Ми живемо в українських реалії й потрібно з ними рахуватися. Звичайно, зараз економіку України не можна порівнювати з економікою Німеччини і навіть Польщі, і перший висновок, який треба зробити - потрібно економити. Це правда - потрібно: на кількості чиновників, на кількості помічників, але точно не в якості кадрів, інакше така економія буде мати зворотний ефект", - зазначив Тарас Семенюк.