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13 січня 2020, понеділок, 20:27 295
Політика 2020-01-13T20:29:21+02:00
Українські Новини
Коболєв і Вітренко отримають премію 1 млрд грн, - політолог

Коболєв і Вітренко отримають премію 1 млрд грн, - політолог

Анна Рудык

Топ-чиновники НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв і Юрій Вітренко отримають рекордну в історії України премію, яка становить близько 1 млрд грн. Про це повідомляє політолог Кирило Молчанов на своїй сторінці в Facebook.

"Все буде залежати від курсу долара, але цифра становить 1% від суми, вказаної у рішенні Стокгольмського арбітражу $2,9 млрд, що дорівнює $29 млн, сьогодні це більше 700 млн грн", - написав політолог.

Експерт нагадав, що в кінці грудня минулого року "Газпром" виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунок НАК "Нафтогазу" - 2,9 мільярда доларів.

"Сьогодні знайшлася ложка дьогтю в бочці "перемоги". Коболєв і Вітренко отримають премію майже 1 млрд грн", - повідомив він.

"Нагадую, що в попередній "прихід" Коболєв скромно виписав собі "всього" 8 млн доларів і відправив їх "на допомогу" мамі, яка проживає у США. Тепер ось під ялинку ще винагорода приспіла. Не поганий видався у керівників "Нафтогазу" рік, треба сказати", - підсумував Молчанов.
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