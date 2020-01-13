Коболєв і Вітренко отримають премію 1 млрд грн, - політолог

Топ-чиновники НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв і Юрій Вітренко отримають рекордну в історії України премію, яка становить близько 1 млрд грн. Про це повідомляє політолог Кирило Молчанов на своїй сторінці в Facebook.

"Все буде залежати від курсу долара, але цифра становить 1% від суми, вказаної у рішенні Стокгольмського арбітражу $2,9 млрд, що дорівнює $29 млн, сьогодні це більше 700 млн грн", - написав політолог.

Експерт нагадав, що в кінці грудня минулого року "Газпром" виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунок НАК "Нафтогазу" - 2,9 мільярда доларів.

"Сьогодні знайшлася ложка дьогтю в бочці "перемоги". Коболєв і Вітренко отримають премію майже 1 млрд грн", - повідомив він.

"Нагадую, що в попередній "прихід" Коболєв скромно виписав собі "всього" 8 млн доларів і відправив їх "на допомогу" мамі, яка проживає у США. Тепер ось під ялинку ще винагорода приспіла. Не поганий видався у керівників "Нафтогазу" рік, треба сказати", - підсумував Молчанов.