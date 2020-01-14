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14 січня 2020, вівторок, 07:21 54 Документ
Силові структури 2020-01-14T09:30:03+02:00
Українські Новини
Міноборони пояснило, за що заплатила екс-нардепу Лапіну близько 0,5 млн гривень

Міноборони пояснило, за що заплатила екс-нардепу Лапіну близько 0,5 млн гривень

Яков Сташинский
Міноборони України, Ігор Лапін, Верховна Рада України, Народний фронт, грошова допомога
Ігор Лапін. Фото: facebook.com/igoroleksandrovychlapin
Ігор Лапін. Фото: facebook.com/igoroleksandrovychlapin

Міністерство оборони України повідомило, що колишній депутат Верховної Ради України Ігор Лапін (фракція "Народний фронт") отримав одноразову грошову допомогу в розмірі 480 250 гривень від Волинського обласного військового комісаріату у зв'язку з встановленням йому III групи інвалідності внаслідок травми, пов'язаної із захистом Батьківщини.

Про це йдеться у відповіді Міноборони на інформаційний запит Українських Новин.

"Відповідно до ст. 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" на підставі наказу військового комісара Волинського обласного військового комісіріату Лапіну І.О. виплачено одноразову грошову допомогу у зв'язку з встановленням йому ІІІ групи інвалідності внаслідок травми, пов'язаної із захистом Батьківщини, на підставі довідки МСЕК серія 12ААБ №194259 від 08.07.2019 - у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність (2019), в сумі 480 250 гривень", - вказано в документі.

Зазначимо, у своїй декларації про доходи від 30 грудня 2019 року колишній нардеп Лапін вказав, що одноразова грошова допомога, яку він отримав від Волинського обласного військового комісаріату, складає 477 849 гривень.

Нагадаємо, раніше засоби масової інформації (ЗМІ) називали Лапіна командиром штурмової роти "Захід" 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" у складі Збройних сил України. Також одне з інтернет-видань опублікувало інформацію про те, що він обіймав посаду заступника командира стрілецької роти по роботі з особовим складом 24-го батальйону територіальної оборони "Південь".

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня 2019 року колишній нардеп Лапін отримав близько 0,5 млн гривень від Волинського обласного військового комісаріату.

Джерело : Українські новини
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