Чернігівщина увійшла в трійку лідерів за результатами децентралізації, - Прокопенко

Чернігівська область – третя за результатами децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Відповідний рейтинг щомісячно здійснює Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, повідомляється на офіційному сайті Чернігівської ОДА.

Так, область – перша за кількістю районів, на території яких створені ОТГ. Немає жодного адміністративного району, де б не функціонували об’єднані громади.

Друга – за кількістю ОТГ з адміністративними центрами в містах обласного значення (Ніжин та Новгород-Сіверський).

Четверте місце Чернігівщина займає за кількістю населення, охопленого ОТГ; територією, покритою об’єднаними громадами; а також відсотком покриття області ОТГ відповідно до перспективного плану. Чотирнадцяте – за кількістю ОТГ з чисельністю менше 5 тисяч осіб.

"Позиція керівництва держави – у 2020 році повинен бути завершений процес добровільного об’єднання територіальних громад. Місцеві вибори мають відбутися на новій адміністративно-територіальній основі.

Чернігівська область демонструє гарні показники створення громад. Уже діють 50 ОТГ. Вони покривають дві третини території області", – каже голова ОДА Андрій Прокопенко і додає:

"Територіальні громади, що об’єдналися, вже почали жити по-новому: з новою якістю отримання послуг та доступу до сервісів. Вони самі визначають, на що витрачати власні фінансові ресурси. До того ж мають пряму допомогу з державного бюджету. Лише минулоріч за рахунок державної субвенції ОТГ області реалізували 210 проєктів. У громадах ремонтуються школи, лікарні, відкриваються ЦНАПи, будуються спортивні об’єкти, відновлюються автодороги. Розширюються можливості для молоді. Є перспективи залучення до розвитку громад коштів інвесторів.

Гарний приклад уже діючих ОТГ має стимулювати громади, які ще остаточно не визначилися щодо об’єднання. До речі, днями я підписав розпорядження, яким підтримано бажання шести місцевих рад об’єднатися у Ріпкинську ОТГ.

Звичайно ж, головний критерій – об’єднані громади мають бути спроможними, тобто здатними забезпечити розвиток територій, а також створити комфортні умови для життя людей".