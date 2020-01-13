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13 січня 2020, понеділок, 13:39 12
Судова влада 2020-01-13T14:30:31+02:00
Українські Новини
Підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не визнає свою провину

Підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не визнає свою провину

Ярина Вацяк
вбивство, замовне вбивство, організація вбивства, підозрюваний у вбивстві, Аміна Окуєва
Окуєва. Фото: facebook.com/Amina.Okueva
Окуєва. Фото: facebook.com/Amina.Okueva

Підозрюваний в організації вбивства колишнього бійця добровольчого батальйону сил Антитерористичної операції (АТО) Аміни Окуєвої не визнає свою провину.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов, передають Українські Новини.

Інформація про визнання ним вини відсутня", - сказав він.

За його словами, підозрюваний в цьому вбивстві також не визнає свою провину в причетності до інших резонансних вбивств в Україні.

Небитов повідомив, що вбивство Окуєвої здійснене за замовленням і сподівається на допомогу міжнародних партнерів у пошуку замовників.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали організатора вбивства екс-бійця добровольчого батальйону сил АТО Окуєвої. На рахунку злочинців ще два замовних вбивства, вчинені у вересні 2016 і в січні 2019 року, які також розкрито.

За підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої, про який сьогодні заявив глава МВС Арсен Аваков, затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження, раніше не судимий, проживає в місті Києві.

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