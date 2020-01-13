NYT відтворив фатальний політ збитого в Ірані українського "Боїнга"

Смертельний політ українського літака МАУ, який збили іранські сили ППО відтворили журналісти видання The New York Times.

Відео семи хвилин польоту рейсу PS752, що слідував маршрутом Тегеран-Київ (Бориспіль), розміщено на сайті ЗМІ, передає ТСН.

Відділ The New York Times, який займається розслідуваннями за відкритими даними, детально проаналізував і поетапно відтворив події того дня.

Як відомо, вночі 8 січня Іран запустив кілька балістичних ракет по американських військових об'єктах Іраку. Це була помста іранців за вбивство генерала Касема Сулеймані. Після цієї атаки сили протиповітряної оборони Ірану були в повній бойовій готовності. Вони очікували можливий відповідь з боку США.

Український борт рейсу PS752 авіакомпанії МАУ злетів в 6:12 за місцевим часом (4:42 за Києвом). Він летів як зазвичай, слідуючи північно-західному напрямку. За 3 хвилини польоту літак набрав висоту 2,4 км. До цього часу літак відображається на радарах, а всі транспондери передають сигнал.

Як з'ясували розслідувачі, близько 6:14 за місцевим часом (4:44 за Києвом) електронні системи перестають працювати і літак передає останній сигнал. Досі невідомо, чому це сталося. Однак літак продовжує летіти і через кілька секунд у нього потрапляє ракета. Цей момент зафіксований на одному з відео з місця події. На ньому видно ракету, яка потрапляє в літак, після чого він спалахує.

Всього в декількох кілометрах від місця попадання ракети розташовані кілька секретних військових баз Ірану, на яких розташовані протиповітряні системи. Одна з камер відеоспостереження зафіксувала запуск ракети близько 6:15 за місцевим часом (4:45 по Києву). За кілька секунд вона потрапляє в літак.

Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції заявив, що оператор системи ППО сприйняв пасажирський літак за крилату ракету.

Незважаючи на потрапляння літак продовжував летіти кілька хвилин. Точно невідомо, якими були його подальші руху. Борт впав в 16 кілометрах від місця останнього сигналу.Є інформація, що літак розвернувся в бік аеропорту. Близько 6:19 за місцевим часом (4:49 за Києвом) очевидці зняли літак, який поступово зменшувався. Ймовірно, на борту літака стався другий вибух буквально перед ударом об землю.

Уламки літака розкидало на відстані близько 457 метрів. Ще далі від місця падіння були знайдені уламки хвоста і шасі літака. Також на місці події було знайдено багато особистих речей пасажирів: дитячі іграшки, одяг, фотоальбоми.

Нагадаємо, 8 січня літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

Внаслідок катастрофи загинули всі 9 членів екіпажу і 167 пасажирів.