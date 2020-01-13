Сьогодні Маланки - чому в цей день крали ворота та інші обряди

Сьогодні, 13 січня, в Україні відзначають свято Маланки та Щедрий вечір. З цим днем пов'язано дуже багато звичаїв, обрядів і прикмет, за якими можна визначати погоду і те, яким буде наступний рік. Детальніше про історію та традиції цього дня розкажуть Українські Новини.

Історія

В народі 13 січня має кілька назв. Маланкою цей день називають тому що шанують пам'ять преподобної Меланії Римлянки, вона була першою знатної римлянкою, яка увірувала в Ісуса Христа. Також цей день називають Щедрий вечір, адже 13-те передує Старому Новому року. Ще цей день називають Василів вечір, тому що 14-го січня вшановують пам'ять Василя Святого.

Традиції

Наші предки порівнювали приготування на Маланку з весільними. Вранці починають готувати щедру кутю. Вона відрізняється від тієї, яку готують на Святий вечір, її можна заправляти м'ясом і салом. На Щедрий вечір кутю ставлять в кутку, який називається червоний кут. У цей день господині печуть гречані млинці, готують пироги з м'ясом, бублики і вареники з сиром. Прийнято пригощати всіх, хто приходить щедрувати та засівати. Також на святковий стіл ставлять ковбаси і м'ясні страви, зокрема, свинину. Свинина уособлює благополуччя. Подають на стіл і варену свинячу голову. Її повинен розділити глава сім'ї і роздати всім учасникам застілля по старшинству. Після заходу сонця люди виходять щедрувати: вбираються в костюми, маски і стукають в сусідські будинки, співаючи щедрівки. В таких піснях проявляється повага до господарів будинку, і за них щедрувальники отримують подарунки. Вважали, чим багатше обдарувати щедрувальників, тим краще родина проведе рік. Також в цей день розводили багаття, на яких спалювали Дідуха. Після спалення - стрибали через це багаття. Люди вірили, що такий обряд очистить від будь-якого контакту з нечистю.

Обряд "Маланки"

Хлопці перевдягаються і йдуть щедрувати, вітати всіх з Новим роком. Один з групи переодягається в жіноче плаття, його називають Маланкою. Хлопці веселять всіх танцями, співають, висловлюють добрі побажання і розігрують жартівливі сценки. Головні персонажі: дід і баба, Маланка, Василь, вінчальні батько і мати, ведмідь, смерть, чорт, коваль, гуцул, циганка, солдат, коза. У кожного персонажа своя роль. Маланка зі свитою заходить в усі будинки, коза грає на скрипці, циганка ворожить всім перехожим, ведмідь танцює, а чорт жартує. Дівчата водять свою "Маланку" окремо. Вони щедрують під вікнами, а ряджені хлопці заходять до будинків. Одна з дівчат повинна переодягнутися чоловіком. Її називають Василь. Але в різних регіонах України персонажі "Маланки" відрізняються.

Прикмети

якщо на Меланії відлига - буде тепле літо;

якщо дати щось в борг на Меланії - весь рік пройде в боргах;

якщо рахувати дрібні гроші в цей день - весь рік будете плакати;

чим рясніше застілля, тим більш вдалим буде весь рік;

якщо людина захворіє в цей день, то будет хворіти дуже довго;

який перший день у Новому році, то і рік буде таким.

Ворожіння

На Маланку дівчатам прийнято ворожити на судженого. За традицією, хлопці в цей час могли поцупити хвіртку або частину воріт незаміжньої дівчини. Батько дівчини повинен був почастувати хлопця, який забрав хвіртку, щоб повернути вкрадене.

Дівчата, щоб дізнатися ім'я судженого, виходили на вулицю та питали у перехожих чоловіків імена. Перше почуте - стане ім'ям майбутнього чоловіка.

Також кидали чобіт і дивилися куди він впаде - звідти і прийде сужений.

Ворожіння з воском і дзеркалом. Опівночі на дзеркалі писали ім'я хлопця або бажання воском і клали під подушку. Якщо присниться людина, чиє ім'я написано на дзеркалі, або бажання, то значить це збудеться.

Як повідомляли Українські Новини, січень для українців буде багатим на свята. Також з 22 по 29 січня в Києві пройде фестиваль "Вечір французького кіно".