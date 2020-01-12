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12 січня 2020, неділя, 10:48 8
Силові структури 2020-01-12T11:29:00+02:00
Українські Новини
Бойовики застосували проти українських військових заборонену зброю

Бойовики застосували проти українських військових заборонену зброю

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, ООС, обстріли в зоні ООС

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 11 січня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Противник обстріляв наші позиції з забороненого "мінськими домовленостями" міномета калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

З міномета калібру 120 мм бойовики випустили 3 міни по позиціях українських захисників поруч з Красногорівкою і тричі відкривав вогонь із станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

11 січня внаслідок обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців збройних сил не було.

З початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, 10 січня бойовики 13 раз обстріляли позиції сил ООС, 3 українських військових зазнали поранення.

9 січня на Донбасі під обстріл бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.

8 січня на Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ.

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