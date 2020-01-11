підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Події
  • У Києві біля супермаркету сталася масова бійка зі стріляниною
11 січня 2020, субота, 21:44 18
Події 2020-01-12T00:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві біля супермаркету сталася масова бійка зі стріляниною

У Києві біля супермаркету сталася масова бійка зі стріляниною

Надежда Комендантова
Бійка, стрілянина
Стрілянина у Києві. Фото: Інформатор
Стрілянина у Києві. Фото: Інформатор

У Києві в Деснянському районі, на вулиці Оноре де Бальзака, стався конфлікт зі стріляниною, внаслідок чого постраждав місцевий житель. Зловмисники втекли з місця подій, але пізніше їх знайшли і затримали.

Інцидент стався ввечері 11 січня біля супермаркету. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Між компанією трьох чоловіків і їх знайомим почалася словесна перепалка. П'яний перехожий вирішив допомогти у вирішенні конфлікту, але втягнувся в бійку. В результаті він отримав струс мозку і впав, втративши свідомість. Один з трьох товаришів дістав травматичну зброю і зробив постріл у повітря. Після цього чоловіки втекли.

Постраждалого чоловіка 1989 року народження госпіталізували з тілесними ушкодженнями. На місце події одразу виїхали поліцейські та слідчо-оперативна група, яка встановила всіх учасників конфлікту. Також було вилучено гільзу, яку направили на експертизу, а також пістолет одного з чоловіків, калібр якого збігається з гільзою.

Трьох зловмисників затримали. Це місцеві жителі 1978, 1979 та 1981 років народження. Проти них відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство). Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Стрілянина у Києві. Фото: ІнформаторСтрілянина у Києві. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, в київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину сусідам.

Раніше в Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною. Також в Дарницькому районі Києва сталася стрілянина, поранений чоловік.

Тим часом, під ранок 1 січня в центрі Києва сталася масова бійка, яка закінчилася використанням вогнепальної зброї.

Більше новин про: Бійка стрілянина

Новини
"Чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ будуть досліджуватися в Україні 23:48
Офіс Генпрокурора розслідує авіакатастрофу в Ірані як умисне вбивство 23:16
Кабмін виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тис. гривень 22:45
Іран офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака МАУ 22:16
Стрілянина у Києві. Фото: Інформатор
У Києві біля супермаркету сталася масова бійка зі стріляниною 21:44
більше новин
Вакарчук проводить новорічні канікули на пляжах Таїланду, з'явилися фото і відео 13:33
США передали Україні важливі дані про катастрофу літака МАУ в Ірані, - МЗС 13:30
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова", - ЗМІ 10:43
У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС 13:39
Фінансовим директором "Дарниці" стала Наталія Барановська 14:19
більше новин
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
Справа про вбивство Шеремета: арешт Антоненка суд залишив в силі, попри аргументи адвокатів 17:03
Українці стали рідше відчувати стрес, - соцопитування 20:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok