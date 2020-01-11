ДБР сформував підрозділ із розслідування "справ Майдану"

Держбюро розслідувань завершило формування підрозділу із розслідування "справ Майдану".

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.



"32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України погоджено до переведення на посади в Державне бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу в "справах Майдану" завершено", - йдеться у ньому.



Як повідомляли Українські Новини, 25 слідчих ДБР займаються розслідуванням кримінальних проваджень про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.



Також ДБР призначило колишнього заступника директора бюро Олександра Буряка керівником спецпідрозділу з розслідування злочинів часів Майдану.



Раніше колишньому голові одного з райсудів Києва повідомили про підозру у справі Майдану.



21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва стосовно кримінальних проваджень про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-14 роках.