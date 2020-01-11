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11 січня 2020, субота, 05:50 11
Суспільство 2020-01-11T05:50:01+02:00
Українські Новини
Киянам доведеться платити більше: у платіжках за воду з'явиться нова графа

Киянам доведеться платити більше: у платіжках за воду з'явиться нова графа

Ярина Вацяк
Нові платіжки, квитанція, Київводоканал, Тарифи на воду

В той час, як українцям знизять тарифи на опалення, у січні у платіжних квитанціях за водопостачання з'явиться графа "внески за обслуговування вузлів комерційного обліку", де буде нараховано внески за 4 квартал 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київводоканал".

Зазначається, що розмір внесків визначено Розпорядженням КМДА для кожного будинку окремо, він залежить від кількості квартир та кількості загальнобудинкових лічильників, встановлених у будинку.

Знайти свій будинок можна у таблиці:

Водночас зазначається, що цей внесок сплачують лише мешканці багатоквартирних будинків, де встановлено комерційний вузол обліку. Мешканці приватних будинків не сплачують його.

Внесок потрібен для оплати робіт з технічного обслуговування вузла комерційного обліку, до якого входить сам лічильник, з`єднані з ним трубопроводи, засувки, фільтри тощо.

Розмір внеску залежить від кількості приміщень у будинку та кількості внутрішньобудинкових лічильників.

Цей внесок сплачується один раз на квартал і для більшості споживачів становить від 2 до 10 грн на квартал. Водночас Київводоканал самостійно не може змінювати розмір внесків. Розмір внеску визначено для кожного будинку Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради.

Так, до регламентних робіт, за які здійснюється оплата,  належать: щомісячний огляд лічильника, виконання ремонтних робіт, усунення витоків, заміна засувок та фільтрів, періодична повірка лічильника. Заміна приладів, що вже не підлягають ремонту, та встановлення нових не входить у перелік цих робіт.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду.

Тим часом, українцям перерахують тарифи на опалення і газ.

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