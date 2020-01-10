підписатися на розсилку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
  • Новини
  • Світ
  • З'явилося ще одне відео вибуху українського літака в небі Ірану
10 січня 2020, пʼятниця, 16:57 8
Світ 2020-01-10T16:59:17+02:00
Українські Новини
З'явилося ще одне відео вибуху українського літака в небі Ірану

З'явилося ще одне відео вибуху українського літака в небі Ірану

Ольга Фандорина
Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Іран

У мережі з'явилося нове відео, на якому видно, як вибухнув у повітрі літак МАУ Boeing 737-800. Його опублікував у Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Запис був зроблений автомобільним відеореєстратором.На відео помітно, як літак летить у вогні і потім падає. 

Раніше журналіст ВВС в Ірані Алі Хашем опублікував відео моменту аварії українського Boeing 737 МАУ в Ірані.

Також з'явилося відео можливого пуску ракети в літак МАУ.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Більше новин про: Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді Іран

Новини
20-річну британку посадили у в'язницю після того, як вона домагалася чоловіків в літаку в нетверезому стані 17:39
Перед вихідними гривня на міжбанку зміцнилася 17:20
ГПУ засекретила інформацію у справі проти Федини і Звіробій 17:10
Справа про вбивство Шеремета: арешт Антоненка суд залишив в силі, попри аргументи адвокатів 17:03
З'явилося ще одне відео вибуху українського літака в небі Ірану 16:57
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ 10:28
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова", - ЗМІ 10:43
більше новин
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok