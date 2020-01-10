З'явилося ще одне відео вибуху українського літака в небі Ірану

У мережі з'явилося нове відео, на якому видно, як вибухнув у повітрі літак МАУ Boeing 737-800. Його опублікував у Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Запис був зроблений автомобільним відеореєстратором.На відео помітно, як літак летить у вогні і потім падає. Раніше журналіст ВВС в Ірані Алі Хашем опублікував відео моменту аварії українського Boeing 737 МАУ в Ірані. Також з'явилося відео можливого пуску ракети в літак МАУ. Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета. За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку. Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.