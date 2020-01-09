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  • Boeing-737 був збитий іранською зенітною ракетою, - американські ЗМІ
09 січня 2020, четвер, 20:00 6
Події 2020-01-09T20:30:01+02:00
Українські Новини
Boeing-737 був збитий іранською зенітною ракетою, - американські ЗМІ

Boeing-737 був збитий іранською зенітною ракетою, - американські ЗМІ

Анна Рудык
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Падіння літака, Ірак
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані 8 січня, був збитий іранською ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Тор". Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на високопоставлене джерело в Пентагоні.

Так, за словами джерела, інцидент був випадковим.

"Протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу баз США, який був відповіддю на вбивство США генерала Кассема Сулеймані", — вказало джерело.

Наголошується, що ненавмисне знищення лайнера іранськими ППО також підтвердили високопоставлені джерела в розвідці США та співробітник іракської розвідки. Ймовірно, літак був уражений ЗРК Тор-M1, розробленим в Росії.

Однак центральне командування ЗС США відмовилося коментувати цю інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, із семи версій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані три є "закритими".

Раніше Іран спростував інформацію про відмову передавати чорний ящик літака МАУ.

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