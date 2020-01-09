Ярославський виступить із мотиваційної промовою на "випускному" магістрів найкращого вузу України

Відомий бізнесмен і меценат, власник і президент DCH Олександр Ярославський візьме участь в "випускному" магістрів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (ХНУ).

Про це повідомила прес-служба університету.

"За традицією, випускників привітають ректор університету Віль Бакіров і запрошені почесні гості. Під час урочистостей з мотиваційної промовою перед випускниками виступить член наглядової ради, почесний доктор університету Олександр Ярославський", - йдеться в офіційному повідомленні для ЗМІ.

Як відомо, Ярославський є членом наглядової ради і почесним доктором цього одного з кращих вузів України (згідно з авторитетним міжнародним рейтингом The Times Higher Education World University Rankings-2020) та системно підтримує "каразінців".

На урочистостях, які відбудуться в харківському оперному театрі (ХАТОБі) очікують 1 321 випускника 20 факультетів та інститутів університету за 75 освітньо-професійними програмами. Саме до них Ярославський звернеться із мотиваційної промовою.

Прес-служба ХНУ зазначила, що цього ювілейного для вузу 215-го року крім дипломів за традиційними спеціальностями, ХНУ вперше випустить магістрів новітніх затребуваних економікою спеціалізацій, серед яких "міжнародна та європейська економічна інтеграція", "стратегічні комунікації та нові медіа", "публічні фінанси", "економічна, соціальна географія і регіональний розвиток", а також "ландшафтне планування, проектування та землеустрій" та інші. 262 магістра-"каразінця" отримають дипломи "з відзнакою".

На церемонії в ХАТОБі кращих випускників нагородять пам'ятними університетськими медалями за успіхи в навчанні.

Нагадаємо, що за вагомий внесок Олександра Ярославського та його групи DCH в розвиток Харкова і багаторічне сприяння розвитку провідних вузів міста бізнесмен в 2018 році удостоєний звання "почесний доктор" (Doctor Honoris Causa) Харківського національного університету ім. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова. DCH іта Харківський тракторний завод (ХТЗ), що входить до складу групи, підписали меморандум про стратегічне партнерство з ХНУ та Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Завдяки бізнесменові студенти, аспіранти та викладачі університету ім. Каразіна єдиними в Україні отримали можливість користуватися базою електронних публікацій найвідомішого в світі університетського видавництва Oxford University Press. Ярославський оплатив університету свого рідного міста підписку вартістю близько 1 млн гривень за доступ до англомовних наукових видань Оксфордського університету в сфері природничих наук, медицини, математики, гуманітарних і соціальних дисциплін, економіки та фінансів, юриспруденції найвідоміших учених світу. Крім того, на території ХНУ завдяки виділеному бізнесменом фінансування встановлені пам'ятники видатним історичним діячам, доля яких пов'язана з вищим навчальним закладом, лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау та Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. А на території НУГКГ - пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову, ім'я якого носить ВНЗ.