Йдуть снігопади, морози до -20 скасовуються: синоптики попередили про різку зміну погоди

В той час, як раніше синоптики повідомляли про прихід після Різдва морозів до -20, а також після Хрещення в кінці січня, 10 січня в Україну прийде хвиля рекордного і аномального для зими потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з даними відомства, 8 січня в Україну прийде антициклон. Морози вночі від -4 до -8 будуть вже не тільки в західних областях, але й в інших регіонах. У Криму вночі буде -1...-3. Вдень температура повітря підвищиться до 0...+4. Опади не прогнозуються, очікується мінлива хмарність.

Погода в Україні 8 січня

А 9 січня погода в Україні почне змінюватися. З півночі в країну прийде циклон, який принесе мокрий сніг з дощем. Водночас температура повітря істотно підвищиться.

Погода в Україні 9 січня.

Перед вихідними, в п'ятницю 10 січня, потеплішає вже по всій території України. Вночі буде від +2 до -2, на Закарпатті до -4, а в Криму до +3. А вдень потеплішає до аномальних для січня до +3...+6 на заході і півдні. На півночі, сході і в центрі дощі з мокрим снігом при температурі від -1 до +4.

Погода в Україні 10 січня.

У суботу, 11 січня, синоптична ситуація суттєво не зміниться. Вдень на західній частині України буде суха сонячна погода. А на сході пройдуть рясні дощі з мокрим снігом.

Погода в Україні 11 січня.

У неділю, 12 січня, погода буде сонячною і сухою практично по всій території України. Лише в Луганській, Донецькій та Харківській областях можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Погода в Україні 12 січня.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, в Україну йде циклон Xia, снігопади і похолодання: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Також стало відомо, яку погоду синоптики прогнозують до кінця січня-2020.