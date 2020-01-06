ЗМІ розповіли, скільки коштував відпочинок Зеленського в Буковелі

Новий рік Президент України Володимир Зеленський зустрів на гірськолижному курорті Буковель, де зупинився в елітному п'ятизірковому готелі. Про це повідомляє телеканал Прямій. Так, за інформацією телеканалу, Зеленський зупинився в п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort, де найдешевший номер не знайти за ціною менше 11 тисяч гривень, а за президентський люкс доведеться заплатити 100 тисяч гривень\/добу. Також в готелі є spa-центр, басейн, сауни і тренажерний зал. Перебування vip-гостей, які тут зупиняються, ретельно охороняють. Поряд з готелем розташовані два лижних підйомника. За словами працівників курорту, вони бачили на цих трасах главу держави. "Зеленський був тут 1 січня, піднімався на спуск, катався тут", - говорить один із співробітників. Крім того, у готелю є вертолітний майданчик. Політ на вертольоті обійдеться 1400 доларів на годину. Проте в самому готелі інформацію про перебування президента Зеленського не надають. Але персонал повідомив журналістам вартість проживання. "Вартість з сніданком - 15,059 гривень на добу. За дві доби, якщо залишитеся - 30,118 гривень. Вартість президентського номера - 100 000 гривень на добу", - повідомив персонал Radisson Blu Resort. В Буковелі зустрічав Новий рік і олігарх Ігор Коломойський. Його разом з бізнес-партнерами помітили в місцевому барі "П'яна вишня". "Коломойський був тут на Новий рік і вчора. У нас навіть фото з ним є", - повідомили працівники бару. За час президентства це вже третій відпочинок Зеленського за державний рахунок. Повідомляється, що політ на вертольоті, катання на лижах і проживання в президентському номері обійшлися Україні в кілька тисяч гривень. Як повідомляли Українські Новини, в перший день року Зеленський катався на лижах. Тим часом Зеленський бажає українцям в 2020 році жити в єдності і з повагою один до одного заради успішного майбутнього України.