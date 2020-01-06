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06 січня 2020, понеділок, 08:25 18
Суспільство 2020-01-06T09:45:01+02:00
Українські Новини
ЗМІ розповіли, скільки коштував відпочинок Зеленського в Буковелі

ЗМІ розповіли, скільки коштував відпочинок Зеленського в Буковелі

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Буковель, відпочинок в Карпатах
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr

Новий рік Президент України Володимир Зеленський зустрів на гірськолижному курорті Буковель, де зупинився в елітному п'ятизірковому готелі. Про це повідомляє телеканал Прямій.

Так, за інформацією телеканалу, Зеленський зупинився в п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort, де найдешевший номер не знайти за ціною менше 11 тисяч гривень, а за президентський люкс доведеться заплатити 100 тисяч гривень/добу.

Також в готелі є spa-центр, басейн, сауни і тренажерний зал. Перебування vip-гостей, які тут зупиняються, ретельно охороняють.

Поряд з готелем розташовані два лижних підйомника. За словами працівників курорту, вони бачили на цих трасах главу держави.

"Зеленський був тут 1 січня, піднімався на спуск, катався тут", - говорить один із співробітників.

Крім того, у готелю є вертолітний майданчик. Політ на вертольоті обійдеться 1400 доларів на годину.

Проте в самому готелі інформацію про перебування президента Зеленського не надають.

Але персонал повідомив журналістам вартість проживання.

"Вартість з сніданком - 15,059 гривень на добу. За дві доби, якщо залишитеся - 30,118 гривень. Вартість президентського номера - 100 000 гривень на добу", - повідомив персонал Radisson Blu Resort.

В Буковелі зустрічав Новий рік і олігарх Ігор Коломойський. Його разом з бізнес-партнерами помітили в місцевому барі "П'яна вишня".

"Коломойський був тут на Новий рік і вчора. У нас навіть фото з ним є", - повідомили працівники бару.

За час президентства це вже третій відпочинок Зеленського за державний рахунок.

Повідомляється, що політ на вертольоті, катання на лижах і проживання в президентському номері обійшлися Україні в кілька тисяч гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в перший день року Зеленський катався на лижах.

Тим часом Зеленський бажає українцям в 2020 році жити в єдності і з повагою один до одного заради успішного майбутнього України.

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