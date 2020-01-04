Олексій Кучер повернув Харківській області майно Курченка, - ЗМІ

Приміщення на стадіоні "Металіст" та тренувальну базу в селищі Високому передали у власність регіону. Про це повідомляє "Гордон".

Усі об'єкти конфіскували в олігарха Сергія Кучернка, який утік з України в 2014 році. Завершити довготривалий юридичний процес змогли лише після зміни керівництва Харківської ОДА. Усього за місяць приміщення та землю зареєстрували у Державному реєстрі нерухомого майна.

"На даний час завершено реєстрацію приміщень по вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун та футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази "Металісті" у Високому", - розповіла очільниця Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА Юлія Подлозкова.



Майнові комплекси, конфісковані у ПАТ "Футбольний клуб "Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена", передавали до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації Розпорядженням Кабінету міністрів України, яке вийшло ще 11 квітня 2018 року.



Але за рік майно в обласну власність так і не прийняли - чиновники затягували процес, а кошти за аренду приміщень продовжував отримувати Курченко. Зрушили питання лише через 1,5 року, коли в області змінили керівництво.