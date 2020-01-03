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03 січня 2020, пʼятниця, 15:50 11
Верховна Рада і партії 2020-01-03T17:09:55+02:00
Українські Новини
Прокуратура завершила розслідування побиття Геруса екс-депутат Ляшко

Прокуратура завершила розслідування побиття Геруса екс-депутат Ляшко

Таня Войтюк
Андрій Герус, Олег Ляшко, Бійка, аеропорт
Бійка Ляшко і Геруса. Скріншот відео Олега Ляшка
Бійка Ляшко і Геруса. Скріншот відео Олега Ляшка

Прокуратура завершила розслідування побиття голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса (фракція "Слуга народу") колишнім головою фракції Радикальної партії, екс-депутатом Ради Олегом Ляшком у міжнародному аеропорту "Бориспіль", після чого Ляшко і його охоронцеві вручили підозра.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Київської області, передають Українські Новини.

"Бориспільської місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування за фактом насильства щодо народного депутата України", - написано в ньому.

Прокуратура встановила, що в листопаді 2019 року Ляшко разом зі своїм охоронцем в аеропорту, а саме в "Залі офіційних делегацій" завдали тілесні ушкодження Герусу у зв'язку з його державною діяльністю.

За результатами розслідування процесуальний прокурор визнав зібрані докази достатніми для складання обвинувального акта та надання сторонам можливості ознайомитися з матеріалами справи.

Як повідомляли Українські Новини, 19 листопада суд відпустив Ляшко на поруки колишніх депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Нагадаємо, Ляшко бився з Герусом в брендового куртці за 160 тисяч гривень.

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