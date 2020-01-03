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03 січня 2020, пʼятниця, 14:00 5
Силові структури 2020-01-03T14:12:44+02:00
Українські Новини
Суттєві порушення: Венедиктова розкрила подробиці роботи ДБР при Трубі

Суттєві порушення: Венедиктова розкрила подробиці роботи ДБР при Трубі

Надежда Комендантова
ДБР України, ДБР, Роман Труба, Ірина Венедиктова

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова, яка має намір ініціювати збільшення кількості слідчих по справах Майдану, заявила про істотні порушення в роботі бюро.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Відразу після мого призначення під час ознайомлення з роботою бюро були встановлені суттєві порушення організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і технічним і кадровим забезпеченням", - сказала вона.

Порушення стосуються роботи слідчих, наприклад, відсутність кабінетів для проведення допитів, а також кімнат для зберігання речових доказів. Вона заявила, що при наявності спеціального технічного обладнання, відсутні спеціалісти, які можуть його використовувати.

Також Венедиктова вказала, що в 4 управліннях оперативних підрозділів працюють виключно керівники управлінь.

Вона заявила, що хоче виправити ситуацію якомога швидше.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР та призначив т.в.о. директора Венедиктову.

Тому вона вирішила скласти полжномочия депутата Верховної Ради.

Труба вважає, що Венедиктова звільняє "чужих" їй працівників, незважаючи на їх професіоналізм.

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