Суттєві порушення: Венедиктова розкрила подробиці роботи ДБР при Трубі

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова, яка має намір ініціювати збільшення кількості слідчих по справах Майдану, заявила про істотні порушення в роботі бюро.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Відразу після мого призначення під час ознайомлення з роботою бюро були встановлені суттєві порушення організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і технічним і кадровим забезпеченням", - сказала вона.

Порушення стосуються роботи слідчих, наприклад, відсутність кабінетів для проведення допитів, а також кімнат для зберігання речових доказів. Вона заявила, що при наявності спеціального технічного обладнання, відсутні спеціалісти, які можуть його використовувати.

Також Венедиктова вказала, що в 4 управліннях оперативних підрозділів працюють виключно керівники управлінь.

Вона заявила, що хоче виправити ситуацію якомога швидше.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР та призначив т.в.о. директора Венедиктову.

Тому вона вирішила скласти полжномочия депутата Верховної Ради.

Труба вважає, що Венедиктова звільняє "чужих" їй працівників, незважаючи на їх професіоналізм.