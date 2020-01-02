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02 січня 2020, четвер, 20:01 6
Судова влада 2020-01-02T20:45:01+02:00
Українські Новини
Венедіктова звільняє з ДБР "чужих" їй працівників, попри професіоналізм, - Труба

Венедіктова звільняє з ДБР "чужих" їй працівників, попри професіоналізм, - Труба

Ярина Вацяк
Роман Труба, Ірина Венедіктова, ДБР

Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вважає, що тимчасово виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова звільняє "чужих" їй працівників, не дивлячись на професіоналізм.

Про це Труба написав у своєму Telegram-каналі

"Вже прозвучав та найближчими місяцями, думаю, постійно буде звучати меседж про те, що команда ДБР не впоралася з роботою. Подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів. Також протягом цих днів відбувається розподіл працівників за принципом "свій" та "чужий", де чужих звільняють під конвоєм, а критерій професійності виявився не важливим", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив Венедіктову т.в.о. директора ДБР звільнивши при цьому директора Романа Трубу.

Після чого Венедіктова подала заяву про складення повноважень депутата Верховної Ради (фракція "Слуга народу").

Раніше Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР).

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