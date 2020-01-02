ДБР призначило керівника спецпідрозділу у справах Майдану

Державне бюро розслідувань призначило колишнього заступника директора бюро Олександра Буряка керівником спецпідрозділу по розслідуванню злочинів часів Майдану.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, передають Українські Новини.

До цього Буряк обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, він відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням.

Комісія з участю представників консультативної місії Ради Європи обрала його на цю посаду.

"Він має значний досвід на керівних посадах в слідчих підрозділах, під егідою Консультативної місії Ради Європи пройшов навчання в структурних підрозділах Європейського суду з прав людини з питань забезпечення прав і свобод громадян при проведенні досудового розслідування і вивчав європейську практику з розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав людини", - йдеться в повідомленні.

Буряк отримав вищу освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в Харкові за спеціальністю правознавство.

У правоохоронних органах з 1998 року.

Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України.

З 2015 по 2017 роки працював заступником прокурора Києва, заступником начальника Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада ДБР створило спеціальний підрозділ по розслідуванню справ Майдану.

Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінальних проваджень про вбивства правоохоронців у ході Евромайдана.

Нагадаємо, 21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-14 роках.