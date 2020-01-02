ДБР перенесло допит Порошенка у справі про держзраду, - ЗМІ

Допит екс-президента Петра Порошенка у справі про держзраду під час підписання Мінських угод, який повинен був відбутися сьогодні, 2 січня, перенесли на 24 січня.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерело в Державному бюро розслідувань (ДБР).

У порядку для колишнього президента, яка опинилася в розпорядженні видання, коротко описана фабула злочину, в якому підозрюється Порошенко:

"п'ятий президент України Порошенко Петро Олексійович 11-12 лютого 2015 року в ході підготовки проведення переговорів по змісту документа під назвою "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод" здійснив державну зраду, тобто діяння, умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, державній, інформаційної та економічної безпеки України, з ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України".

Порядок Петра Порошенка на 24 січня. Фото: Страна.иа

Видання повідомляє, що в той же час по інших справах Порошенка призначено допити і в інші дні січня. Його чекають слідчі також 9, 16 та 23 січня.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 січня набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності. У разі неявки екс-президента на допит, він може бути доставлений примусово.

ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії з бюджету. Також Портнов повідомив, що сьогодні у Порошенко допит, але не уточнив в якому відомстві.