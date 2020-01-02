У грудні НБУ купив на міжбанку майже $3 млрд

У грудні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,9 млрд доларів.

Про це йдеться в новому макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.

На валютному ринку в грудні зберігалася тенденція 2019 року до зміцнення гривні з-за надлишкової пропозиції іноземної валюти протягом тривалого періоду.

Основними джерелами надходження валюти в грудні були традиційні експортні галузі (зокрема АПК, металургія і гірничо-видобувна промисловість), портфельні інвестиції і значна пропозиція готівкової валюти.

Враховуючи істотне переважання пропозиції валюти над попитом на неї і те, що фактори зміцнення гривні мають фундаментальний, а не ситуативний характер, НБУ у грудні прийняв рішення про збільшення щоденних планових обсягів купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів (з 30 до 50 млн доларів).

У грудні позитивне сальдо операцій НБУ на валютному ринку склало 2,9 млрд доларів (з початку року – 7,9 млрд доларів).

Крім того, враховуючи постійну сприятливу ситуацію на валютному ринку НБУ в грудні збільшив електронні ліміти для деяких операцій з переказу коштів.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

В 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Національний банк у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок в 45 банках.