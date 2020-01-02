підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
  • Новини
  • Події
  • 1 військовий отримав опік через пожежу на військовому полыгоны 31 грудня 2019
02 січня 2020, четвер, 11:50 12
Події 2020-01-02T13:15:01+02:00
Українські Новини
1 військовий отримав опік через пожежу на військовому полыгоны 31 грудня 2019

1 військовий отримав опік через пожежу на військовому полыгоны 31 грудня 2019

Елизавета Драбкина
ООС, Ситуація в зоні ООС, пожежа

1 військовий отримав опік в результаті пожежі на військовому полігоні "Широкий лан" в Миколаївські області 31 грудня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"31 грудня 2019 року около 5:30 на территории наметового містечка 235 міжвідового центру подготовки Військових частин та підрозділів мпалахнув намет, через порів вітру вогонь перекинувся на два других. Внаслідок цього, згоріло загалом три намети", - сказано в ньому.

Наголошується, що один військовослужбовець отримав опік і на даний момент знаходиться в госпіталі.

Його стан задовільний.

За даним фактом проводиться службове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, поліція розслідує як умисне знищення або пошкодження майна пожежу у військовому госпіталі в Луцьку у вересні 2019 року.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС пожежа

Новини
ДБР перенесло допит Порошенка у справі про держзраду, - ЗМІ 13:45
У грудні НБУ купив на міжбанку майже $3 млрд 13:28
Україна почала транзит газу в Європу за новим контрактом з "Газпромом" 13:19
Страйк у Франції досягнув рекордної тривалості 13:14
Україна бідніша: Милованов порівняв ВВП України і комуністичної Куби 12:51
більше новин
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
Болгарія почала отримувати газ в обхід України - по Турецькому потоку 13:10
У 2021 українцям за "безвіз" з ЄС потрібно буде платити і подавати заявки перед поїздкою 06:00
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
більше новин
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
Смолоскипна хода у Києві.
Тисячі націоналістів провели в Києві на смолоскипну ходу 19:24
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності 06:12
Набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності 06:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok