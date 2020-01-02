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02 січня 2020, четвер, 12:25 19 Доповнено
Силові структури 2020-01-02T13:45:02+02:00
Українські Новини
В ДБР нічого не знають про допит Порошенка сьогодні

В ДБР нічого не знають про допит Порошенка сьогодні

Надежда Комендантова
Петро Порошенко, ДБР, Допит

Після того, як юрист Андрій Портнов повідомив, що у Порошенка запланований допит 2 січня, проте не уточнив де саме, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що не планує допит колишнього Президента Петра Порошенка у четвер, 2 січня.

Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

"Він не повинен сьогодні бути. Ми нічого не планували", - сказав співрозмовник.

Він зазначив, що, можливо, мова йде про допит Порошенка в іншому правоохоронному органі.

(Новину доповнено інформацією про дату допиту Порошенка в ДБР)

У той же час, як повідомляє видання "Страна", допит перенесли на 24 січня. Також, повідомляється, що в інших справах Порошенку призначені допити і в інші дні січня. Його чекають слідчі також 9, 16 і 23 січня.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії з бюджету.

 

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