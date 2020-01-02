В ДБР нічого не знають про допит Порошенка сьогодні

Після того, як юрист Андрій Портнов повідомив, що у Порошенка запланований допит 2 січня, проте не уточнив де саме, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що не планує допит колишнього Президента Петра Порошенка у четвер, 2 січня.

Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

"Він не повинен сьогодні бути. Ми нічого не планували", - сказав співрозмовник.

Він зазначив, що, можливо, мова йде про допит Порошенка в іншому правоохоронному органі.

(Новину доповнено інформацією про дату допиту Порошенка в ДБР)

У той же час, як повідомляє видання "Страна", допит перенесли на 24 січня. Також, повідомляється, що в інших справах Порошенку призначені допити і в інші дні січня. Його чекають слідчі також 9, 16 і 23 січня.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії з бюджету.