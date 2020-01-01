Помпео несподівано відклав візит в Україну: названа причина

Державний секретар США Майкл Помпео відклав запланований на 3 січня візит в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США, передають Українські Новини.

"Держсекретар Помпео змушений відкласти свій візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр через необхідність перебування держсекретаря у Вашингтоні для продовження спостереження за поточною ситуацією в Іраку і забезпечення безпеки американців на Близькому Сході," - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що дата запланованої поїздки Помпео в названі країни буде визначена найближчим часом і він з нетерпінням чекає цього візиту.

Як повідомляли Українські Новини, Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

Раніше Помпео заявляв, що Волкер і Йованович не будуть давати показання у справі про імпічмент Трампа.

А в ЗМІ появлалась інформація, що Трамп може призначити Помпео замість Болтона.