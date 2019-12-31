В Австралії через пожеж почервоніло небо: люди біжать рятуватися до моря

Тисячі жителів південно-східній частині Австралії вирушили до морського узбережжя, рятуючись від масштабних лісових пожеж, які забрали життя 12 людей, в тому числі трьох пожежників-добровольців.

Жителі прибережного міста Маллакута в штаті Вікторія розповідають, що у бік їх будинків летять тліюче вугілля. Люди в паніці біжать на пристані і сідають у човни під вогненно-червоним небом, пише "ВВС-Україна".

Через пожежі закриті кілька популярних курортів між Сіднеєм і Мельбурном. Загалом у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс фіксують понад десять активних осередків пожеж. Це приблизно 500 кілометрів у довжину.

Зокрема у вівторок пожежа охопила головну вулицю міста Корбарго у Новому Південному Уельсі. Повідомляють, що двоє жителів міста загинули, п'ятьох мешканців двох постраждалих штатів вважають зниклими безвісти.

Прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс повідомив, що влада може залучити військові кораблі для доставки їжі, води і електрики у постраждалі від пожежі райони.

За словами пана Ендрюса, головну трасу регіону закрили, до деяких поселень можна дістатися лише морем. Влада закликає людей не намагатися вибратися із зони пожеж самостійно, адже це може бути небезпечно.

Вогонь поширюється особливо швидко через високі температури і сильний сухий вітер.

Жителі курортних міст Бермагуї та Бейтманс-Бей у Новому Південному Уельсі також тікають до моря, намагаючись врятуватися від диму.

Місцеві жителі розповіли ВВС, що вони відчувають себе загнаними у кут, оскільки пожежі наближаються і попіл заповнює пляж.

"Це дуже страшно. Небо почервоніло, всюди літає попіл", - говорить мешканка Бейтманс-Бей Зої Сіммонс.

Деякі жителі міста Маллакута замкнулися у своїх будинках, коли почули звук сирен о восьмій годині ранку. "Зараз має бути день, але було темно як уночі, і ми могли чути рев полум'я. Ми всі боялися за своє життя", - розповідає місцевий підприємець Девід Джеффрі.

"Там є кам'яна стіна, яку побудували як греблю, і саме туди ми вирушаємо, щоб стрибнути в море, коли нас атакує спека", - продовжує він.

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Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії.

Тим часом переговори з клімату в ООН зайшли в глухий кут.