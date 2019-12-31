У Польщі сім українців затримані за запитів Росії про їх екстрадицію

У Польщі затримали 19 громадян України протягом 2016-2019 років шляхом внесення даних про них в систему Інтерпол для подальшої екстрадиції до Росії.

Про це "Громадському радіо" повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Зараз же в Польщі ув'язнено сім українців у зв'язку з запитами щодо їх екстрадиції в Російську Федерацію.

Ще трьом українцям, які також розшукуються російською стороною, суд обрав запобіжний захід у вигляді заборони залишати територію Польщі.

В українському МЗС додали, що видати російській стороні чотирьох громадян України було неможливим. Яким чином, у відомстві не пояснили.

Так само там не пояснили, де перебувають ще п'ятеро затриманих.

Як розповіли в МЗС, підставою для підготовки запитів про екстрадицію, в основному, була підозра затриманих громадян у причетності до скоєння правопорушень - торгівля зброєю, контрабанда наркотичних засобів, розбійні напади.

Водночас, представник Уповноваженого з прав людини Андрій Мамалига раніше повідомляв про затримання в Польщі добровольців і учасників АТО.

"Нібито Польща заявляє, що їх видавати не буде, але і відмовляється їх звільняти. Таким чином, запущений так званий екстрадиційний механізм, який чітко виписаний у відповідних конвенціях. З одного боку, Польща каже: "Ми виконуємо взяті на себе міжнародні зобов'язання, у тому числі - перед Росією". А з іншого боку - "Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії". Для того, щоб це вирішити, потрібно прийняти політичне рішення - ви все-таки підтримуєте Україну, чи виконуєте міжнародні зобов'язання", - заявляв Мамалига.

Як повідомляли Українські Новини, Влдаимир Зеленський у вересні закликав Польщу приєднатися до відновлення Донбасу. Крім того, Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.