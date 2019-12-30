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30 грудня 2019, понеділок, 23:34 7
Президент 2019-12-30T23:45:01+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" і "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

"Нафтогаз" і "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

Таня Войтюк
транзит газу, Газ, Володимир Зеленський, Газпром, Нафтогаз
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Після того, як Кабмін схвалив договір з "Газпромом" на транзит газу в 2020-2024, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на газовому ринку.

Про це написав Президент України в своїй сторінці на Facebook.

"Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу на п'ять років, протягом яких ми отримаємо щонайменше $ 7 млрд. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років. Українська ГТС буде завантажена, а це - енергетична безпека та добробут український! Мінімально гарантована прокачування - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і 40 млрд на наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", - це заявив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Тим часом Зеленський підписав закон про контроль цін на електроенергію.

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