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30 грудня 2019, понеділок, 21:00 16
Суспільство 2019-12-30T22:30:02+02:00
Українські Новини
Опубліковано графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок на Новий рік

Опубліковано графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок на Новий рік

Таня Войтюк
Транспорт, громадський транспорт, Тролейбус, Автобус, Новий рік
Тролейбус. Фото; Інформатор
Тролейбус. Фото; Інформатор

У той час як Київ активно переходить на е-квиток, на Новий рік, 31 грудня та 1 січня наземний громадський транспорт працюватиме до 5 ранку.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської держадміністрації.

зокрема, заборонять рух:

  • з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020;
  • 1 січня - з 14:00 до 22:00.

Конечный пункт

Последнее отправление

3

Ст. метро "Палац спорту" > Залізничний масив

04:05

5

Ст. метро "Площа Льва Толстого" > вул. Білицька

03:55

8

Ст. метро "Площа Льва Толстого" > вул. Смілянська

04:30

12

Залізничий вокзал "Центральний" > ст. метро "Васильківська"

03:35

14

Залізничий вокзал "Центральный" > Ботанічний сад

04:25

16

Майдан Незалежності > вул. Академіка Щусева

04:00

18

Майдан Незалежності > вул. Сошенка

04:15

24

вул. Північна > проспект Свободи

04:00

26

Ст. метро "Нивки" > проспект Свободы

04:59

30

Кадетский Гай > вул. Милославська

04:00

32

вул. Північна > проспект Сошенка

 03:55

37

Ст. метро "Лісова" > вул. Милославська

 04:00

38

Національній музей історії України у Другій світовій війні > ст. метро "Видубичі"

 04:00

41

Ст. метро "Святошин" > вул. Тулузи

 04:00

50

Ст. метро "Либідська" > вул. Милославська

 03:00

Раніше Українські Новини повідомляли, як працюватимуть банки в святкові дні.

Також повідомлялося про те, де в Києві будуть відкриті додаткові паркування на новорічні свята.

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