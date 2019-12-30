Опубліковано графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок на Новий рік

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської держадміністрації.

зокрема, заборонять рух:

з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020;

1 січня - з 14:00 до 22:00.

№ Конечный пункт Последнее отправление 3 Ст. метро "Палац спорту" > Залізничний масив 04:05 5 Ст. метро "Площа Льва Толстого" > вул. Білицька 03:55 8 Ст. метро "Площа Льва Толстого" > вул. Смілянська 04:30 12 Залізничий вокзал "Центральний" > ст. метро "Васильківська" 03:35 14 Залізничий вокзал "Центральный" > Ботанічний сад 04:25 16 Майдан Незалежності > вул. Академіка Щусева 04:00 18 Майдан Незалежності > вул. Сошенка 04:15 24 вул. Північна > проспект Свободи 04:00 26 Ст. метро "Нивки" > проспект Свободы 04:59 30 Кадетский Гай > вул. Милославська 04:00 32 вул. Північна > проспект Сошенка 03:55 37 Ст. метро "Лісова" > вул. Милославська 04:00 38 Національній музей історії України у Другій світовій війні > ст. метро "Видубичі" 04:00 41 Ст. метро "Святошин" > вул. Тулузи 04:00 50 Ст. метро "Либідська" > вул. Милославська 03:00

Раніше Українські Новини повідомляли, як працюватимуть банки в святкові дні.

Також повідомлялося про те, де в Києві будуть відкриті додаткові паркування на новорічні свята.