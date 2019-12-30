"Укрзалізниця" частково відновила рух приміських поїздів на Донбасі

В Донецькій області возобнивили рух приміських поїздів Укрзалізниці на ділянці Фенольна - Скотувата, яке не здійснювалося з 2014 року. Про це повідомляє сайт компанії.

Наголошується, що 30 грудня по цьому маршруту відправився перший поїзд. Всього на оновленій ділянці будуть курсувати дві пари приміських електропоїздів.

Структурні підрозділи Укрзалізниці відновили пошкоджений обстрілом фасад будівлі вокзалу Скотувата, систему опалення і внутрішню обробку.

Для забезпечення безпеки пасажирів та організації роботи відділу поліції встановлений додатковий паркан, організована система відеоспостереження.

Як повідомляли Українські Новини, на лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст і Офіс Президента вирішив показати підсумок роботи.

Зеленський показав процес відновлення мосту у Станиці Луганській.