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  • 30.12.19 17:00 Адвокати підозрюваної у справі Шеремета представлять докази її невинуватості
30 грудня 2019, понеділок, 12:54 7
Прес-центр 2019-12-30T13:45:02+02:00
Українські Новини
30.12.19 17:00 Адвокати підозрюваної у справі Шеремета представлять докази її невинуватості

30.12.19 17:00 Адвокати підозрюваної у справі Шеремета представлять докази її невинуватості

Илья Мережко

В справі вбивства журналіста Павла Шеремета поліція притягує завідомо невинних до кримінальної відповідальності.

Адвокатами Яни Дугарь зібрано достатньо доказів, які свідчать як про її непричетність до подій вбивства журналіста Павла Шеремета та вказують на очевидну фальсифікацію, зокрема того єдиного доказу - комплексної  судової експертизи (походка + портрет).

Адвокатським об'єднанням "OK Legal"  буде продемонстровано частину таких докази.

Під час прес-конференції адвокатами будуть надані відповіді про участь сторони захисту у слідстві та інші обставини.

 

Учасники:

Адвокат Микола Ореховський - керуючий партнер АО "OK Legal".

Адвокат Віталій Коломієць - партнер АО "OK Legal".

 

Початок о 17:00.

Аккредитація на місті.

 

Адреса прес-центру "Українські Новини":

Київ вул. Еспланадна, буд.20
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