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28 грудня 2019, субота, 22:30 8
Судова влада 2019-12-28T22:45:47+02:00
Українські Новини
Апеляційний суд звільнив підозрюваних у розстрілі активістів євромайдан 5 екс-беркутівців під особисте зобов'я

Апеляційний суд звільнив підозрюваних у розстрілі активістів євромайдан 5 екс-беркутівців під особисте зобов'язання

Елизавета Драбкина
Київський апеляційний суд, Екс-беркутівці, Беркут, Обмін полоненими
Беркут. Фото: Українське фото
Беркут. Фото: Українське фото

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваним у розстрілі активістів Євромайдану колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" Павлу Аброськіну, Сергію Зінченко, Олегу Янішевському, Олександру Маринченко та Сергію Тамтурі, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів євромайдан на вул. Інститутській в Києві, на особисте зобов'язання.


Таке рішення прийняв суд в суботу, передають Українські Новини.

Захист підозрюваних просив суд скасувати їх арешт і не обирати запобіжний захід.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокуратури - скасував арешт Зінченка, Янишевського і Аброськіна і призначив їм особисте зобов'язання, також змінив домашній арешт Маринченка та нічний домашній арешт Тамтури на особисте зобов'язання.

Підозрювані Маринченко та Тамтура на засіданні були присутні, Зінченко, Янішевський і Аброськін брали участь в розгляді справи шляхом відеоконференцсзв'язку з СІЗО.

На засіданні була присутня частина постраждалих, деякі брали участь через відеозв'язок з апеляційних судів - Львівського, Кропивницького, Вінницького, Рівненського та Хмельницького.

Крім того, суд відмовив у відводі колегії суддів за клопотанням захисту потерпілих та їхніх представників.

Також, прокурор Сергій Куций підтвердив, що екс-беркутівці включені в список на обмін полоненими з Росією.

Як повідомляли Українськi Новини, 19 грудня суд відправив під нічний домашній арешт Маринченко.

16 липня суд відпустив Тамтуру з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Також, суд продовжив арешт Зінченко, Янишевського і Аброськіна.

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