На мосту Патона машина вилетіла на зустрічну: є постраждалі

У п'ятницю, 27 грудня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої кількох людей госпіталізували.

Про це повідомляє Інформатор.

Як зазначається, приблизно о 22:00 на мосту Патона автомобіль Toyota Land Cruiser вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Daewoo Gentra і врізався у відбійник. В результаті аварії троє постраждалих з автомобіля Daewoo і двох пасажирів і водія Gentra госпіталізували з травмами.

За словами очевидця, водій автомобіля Toyota перебував у нетверезому стані. Однак правоохоронці такі припущення не прокоментували. Причини і інші подробиці ДТП встановлюються.

ДТП. Фото: Інформатор