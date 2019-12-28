підписатися на розсилку
23.75 24.3
26.3 27.2
˟
  • Новини
  • Події
  • На мосту Патона машина вилетіла на зустрічну: є постраждалі
28 грудня 2019, субота, 08:19 9
Події 2019-12-28T10:15:01+02:00
Українські Новини
На мосту Патона машина вилетіла на зустрічну: є постраждалі

На мосту Патона машина вилетіла на зустрічну: є постраждалі

Таня Войтюк
ДТП, Аварія, Міст Патона, Toyota, Daewoo
ДТП. Фото: Інформатор
ДТП. Фото: Інформатор

У п'ятницю, 27 грудня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої кількох людей госпіталізували.

Про це повідомляє Інформатор.

Як зазначається, приблизно о 22:00 на мосту Патона автомобіль Toyota Land Cruiser вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Daewoo Gentra і врізався у відбійник. В результаті аварії троє постраждалих з автомобіля Daewoo і двох пасажирів і водія Gentra госпіталізували з травмами.

За словами очевидця, водій автомобіля Toyota перебував у нетверезому стані. Однак правоохоронці такі припущення не прокоментували. Причини і інші подробиці ДТП встановлюються.

ДТП. Фото: ІнформаторДТП. Фото: Інформатор

Більше новин про: ДТП Аварія Міст Патона Toyota Daewoo

Новини
У 2019 "Фармак" очікує частку експортних продажів на рівні 23% 10:00
За рік кількість незаконно зрубаних ялинок зросла на 36%, — Держлісагентство 08:55
ДТП. Фото: Інформатор
На мосту Патона машина вилетіла на зустрічну: є постраждалі 08:19
Суму пенсії можна розрахувати самому: як працює пенсійний калькулятор 06:05
Гривня обвалилася: курс валют на новорічні вихідні 05:20 Інфографіка
більше новин
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт 11:43
Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст 21:04
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
більше новин
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія 20:08
У багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці: перелік 20:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok