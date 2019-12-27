Разумков підписав закон, що зобов'язує погоджувати слідчі дії проти депутатів з генпрокурором

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який зобов'язує правоохоронців погоджувати слідчі дії проти депутатів парламенту з генеральним прокурором.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2237 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Депутати уповноважили генпрокурора, його заступника або керівника обласної прокуратури повідомляти про підозру депутатам.

Генпрокурор або виконавець його обов'язків, а не парламент, буде підтримувати клопотання на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, негласних слідчих, розшукових дій проти депутатів Ради.

Вносити до реєстру відомості про правопорушення Рада зобов'язала також генпрокурора.

Розслідування проти депутатів можуть проводити тільки Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР).

Дозволяється затримання парламентарія без погоджень тільки, якщо його застали під час вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, однак про свої дії правоохоронці зобов'язані повідомити голові Ради протягом 24 годин.

Клопотання про дозвіл слідчих дій проти депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, має бути узгоджене генпрокурором.

Розгляд таких клопотань буде здійснюватися слідчим суддею в межах територіальної юрисдикції, а в кримінальних процесах, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

Такі клопотання розглядаються з обов'язковою участю депутата, крім застосування негласних слідчих дій або обшуку, а про подібному засіданні слідчий суддя зобов'язаний заздалегідь повідомляти члену парламенту.

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування, але не раніше набрання чинності скасування недоторканності депутатів в 2020 році.

Як повідомляли Українські новини, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.

18 грудня Рада зобов'язала правоохоронців погоджувати слідчі дії проти депутатів парламенту з генпрокурором.