"Батько Томосу" Андрій Юраш став фігурантом кримінальної справи за переслідування священика з Рівного, – ЗМІ

Директора Департаменту Міністерства культури України з питань релігій Андрія Юраша 24 грудня допитали в рамках розслідування факту зловживання ним владою або службовими повноваженнями. Кримінальне провадження відкрито Національною поліцією ще в квітні, коли стало відомо про те, що Юраш фактично допоміг сфабрикувати справу, підписавши якийсь "Релігієзнавчий висновок".

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua", посилаючись на джерело в Нацполіції.

Мова йде про нашумівшу історії протоієрея Віктора Земляного, якого Служба безпеки України в Рівненській області звинуватив у розпалюванні конфліктів на релігійному грунті. В матеріалах справи виявився цікавий документ – "Релігієзнавчий висновок", який підписаний директором Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Андрієм Юрашем.

Фактично цей документ ліг в основу кримінального переслідування священика за його висловлювання і статті, адже Юраш вказав у висновку, що "зміст рецензованих публікацій не лише потенційно ображає почуття віруючих УПЦ КП та УАПЦ, але й підбурює і провокує частину православної спільноти України і, у зв'язку з цим, може бути розцінено як свідоме налаштування віруючих УПЦ проти інших православних конфесій, які діють на законних і рівноправних з ними підставах".

У той же час, в поліції зазначили, що не існує жодного нормативного акту, який надавав би Мінкультури, його підрозділам або посадовим особам право проводити експертні дослідження з питань релігієзнавчої експертизи в рамках кримінального провадження. Тобто, за версією слідства, Юраш, зловживаючи своїм службовим становищем, зробив релігієзнавчий висновок, не маючи ані доручення слідства, ані кваліфікації експерта, не залучаючи до цього відповідних фахівців, як того вимагає законодавство України.

За інформацією джерела в поліції, зараз фігурант кримінальної розслідування Юраш намагається знайти способи "зам'яти справу", адже розслідування може перешкодити йому зайняти нову керівну посаду. Цього разу – очолити Державну службу України з етнічної ополитике і свободу совісті, що створена у червні нинішнього року. Юраш бере участь у конкурсі, який не пройшов з першого разу, оскільки результати були обнулені.

Цікаво, що син Андрія Юраша є народним депутатом від фракції "Слуга сарода", в той час як батька називали "головним з Томосу" при колишньому Президенті України Петрі Порошенко. Саме завдяки зусиллям Андрія Юраша, багато в чому, була утворена Православна церква України (ПЦУ).