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27 грудня 2019, пʼятниця, 11:44 11
Фінанси 2019-12-27T12:11:40+02:00
Українські Новини
Підприємства теплопостачання почали перерахунок плати за опалення, - Гончарук

Підприємства теплопостачання почали перерахунок плати за опалення, - Гончарук

Надежда Комендантова
Теплопостачання, Тарифи на теплопостачання, Олексій Гончарук
Платіжки. Фото: rambler
Платіжки. Фото: rambler

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що підприємства теплопостачання вже почали перерахунок плати за опалення, що раніше анонсував Кабмін.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зокрема, перерахунок почали в Черкасах, Житомирі, Кривому Розі (Дніпропетровська область), Обухові (Київська область), Кропивницькому.

Гончарук також закликав інші міста розпочати перерахунок.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив теплопостачальним підприємствам коригувати тарифи на централізоване теплопостачання в залежності від зміни ціни газу. Передбачено, що у разі зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу, торговельної надбавки постачальника), який використовується для виробництва теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, виконавець відповідних послуг може прийняти рішення про зміну розміру нарахувань за ці послуги. Сума перерахунку буде зарахована споживачам на оплату майбутніх платежів.

Раніше "Нафтогаз" встановив гарантовану ціну на газ для населення.

Тим часом, НКРЕКП підвищила тарифи на газ із Нового року: які області заплатять більше за інших.

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