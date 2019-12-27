Підприємства теплопостачання почали перерахунок плати за опалення, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що підприємства теплопостачання вже почали перерахунок плати за опалення, що раніше анонсував Кабмін.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зокрема, перерахунок почали в Черкасах, Житомирі, Кривому Розі (Дніпропетровська область), Обухові (Київська область), Кропивницькому.

Гончарук також закликав інші міста розпочати перерахунок.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив теплопостачальним підприємствам коригувати тарифи на централізоване теплопостачання в залежності від зміни ціни газу. Передбачено, що у разі зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу, торговельної надбавки постачальника), який використовується для виробництва теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, виконавець відповідних послуг може прийняти рішення про зміну розміру нарахувань за ці послуги. Сума перерахунку буде зарахована споживачам на оплату майбутніх платежів.