Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль

Україна зберегла безперешкодні можливості для імпорту російської електроенергії через Білорусь, відкритого завдяки "поправці Геруса". Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив колишній глава Луганської та Закарпатської обласних адміністрацій Геннадій Москаль, інформує портал obozrevatel.com.

"Це чисто російська електроенергія, яка йде в обхід санкцій, накладених і США, і іншими країнами за агресію на сході України і за Крим. З цього питання чому уряд мовчить, Офіс Президента мовчить, Міністерство енергетики мовчить. Основний народний енергетик і заслужений енергетик - це у нас Герус, який цими всіма тіньовими схемами заправляє", - зазначив Москаль.

За його словами, після закінчення будівництва російською корпорацією "Росатом" атомної електростанції в Білорусі, обсяг поставок електроенергії через Білорусь за демпінговими цінами збільшиться.

"Росатом" будує в Білорусі атомну електростанцію. І куди будуть дівати вироблену електроенергію? Ясно що це робиться для підриву (української енергетики - ред.)", - додав Геннадій Москаль.

Він зазначив, що Литва, на відміну від України, на законодавчому рівні вже заборонила з 1 січня поставки з Білорусі - 19 грудня парламент Литви одноголосно затвердив законопроект про запобігання пропуску в країну електроенергії, яка буде вироблятися Білоруською АЕС.

Москаль упевнений, що завдяки поправкам керівника парламентського комітету Андрія Геруса, Російська Федерація отримала можливість короткочасно знизити ціну електроенергії на українському ринку, в т.ч. завдяки реекспорту російської електроенергії через Білорусь, довівши тим самим українські енергогенеруючі та вуглевидобувні компанії до банкрутства.

"Сценарій такий: шахти закриються, теплові електростанції закриються, атомні - закриються. Після цього вони (Російська Федерація - ред.) закриють свої поставки, і ми залишимося біля розбитого корита. І не треба війни, не треба нічого. Треба знайти ще таких пару Герусів", - попереджає Москаль.

Як повідомлялося раніше, комерційний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі (країн, що не входять до Європейського Енергоспівтовариства) став можливий внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус. Член цього ж комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту Ради.

4 грудня був прийнятий законопроект №2233, яким імпорт електроенергії з РФ забороняється тільки для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і "внутрішньодобовим ринком", в той час як поставки на ринок "на добу вперед" залишили для Росії відкритими. Сегмент ринку "на добу вперед" є ціноутворюючим. Крім того, законопроектом №2233 надається право Кабміну в будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії "за двосторонніми договорами" і на "внутрішньодобовий ринок". Імпорт електроенергії з Білорусі, в т.ч. транзит через її територію російської електроенергії, законопроектом не обмежений.

Демпінгові поставки електроенергії з Росії та Білорусі привели до штучного обмеження вироблення українськими виробникам. Державна компанія "Енергоатом" вже оцінила недоотриману виручку від цих обмежень в 100 млн грн.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулася до президента, прем'єра, секретарю РНБО і глави НКРЕКП із закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, підкресливши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств і більшості атомних блоків.