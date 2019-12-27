Зеленський звільнив Трубу і призначив в.о. дректора ДБР "слугу народу" Венедиктову

Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктову.

Про це йдеться в указах №960 і 961, передають Українські Новини.

Укази видані 27 грудня.

Інша інформація відсутня.

Венедиктова є головою комітету Ради з питань правової політики.

На дострокових виборах парламенту була третім номером у списку партії "Слуга народу".

Венедиктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Доктор юридичних наук, професор.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідно до закону, директор ДБР Роман Труба і його заступники автоматично вважаються звільненими.



Раніше в ЗМІ повідомляли, що Венедиктову призначать директором ДБР.



Крім того, Зеленський хоче встановити одноосібну форму правління ДБР.



Тим часом КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР.