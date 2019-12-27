підписатися на розсилку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
ONLINE
27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

  • Новини
  • Політика
  • Зеленський звільнив Трубу і призначив в.о. дректора ДБР "слугу народу" Венедиктову
27 грудня 2019, пʼятниця, 11:28 13
Політика 2019-12-27T13:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Трубу і призначив в.о. дректора ДБР "слугу народу" Венедиктову

Зеленський звільнив Трубу і призначив в.о. дректора ДБР "слугу народу" Венедиктову

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Призначення, ДБР, Ірина Венедиктова
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктову.

Про це йдеться в указах №960 і 961, передають Українські Новини.

Укази видані 27 грудня.

Інша інформація відсутня.

Венедиктова є головою комітету Ради з питань правової політики.

На дострокових виборах парламенту була третім номером у списку партії "Слуга народу".

Венедиктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Доктор юридичних наук, професор.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідно до закону, директор ДБР Роман Труба і його заступники автоматично вважаються звільненими.


Раніше в ЗМІ повідомляли, що Венедиктову призначать директором ДБР.

Крім того, Зеленський хоче встановити одноосібну форму правління ДБР.

Тим часом КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР.

Більше новин про: Володимир Зеленський Призначення ДБР Ірина Венедиктова

Зеленський звільнив закарпатського та львівського ...
Призначена уповноважена Президента щодо волонтерсь...
ГПУ повернула ДБР підозри Фединій та Звіробій...
Директором ДБР замість Труби стане "слуга народу" ...
Новини
1,5 тис. дітей-сиріт найближчим часом отримають нове житло, – міністр Соколовська 13:14
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
На Північному мосту в Києві обмежать рух у зв'язку з протиаварійними роботами 12:21
У місці розведення військ стріляти стали менше, - Бойко 12:21
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
більше новин
Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт 11:43
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13 Думка
більше новин
Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія 20:08
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
Звіробій після допиту в ДБР подала заяву на Трубу 21:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok