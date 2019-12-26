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26 грудня 2019, четвер, 17:47 5
Життя 2019-12-26T18:45:02+02:00
Українські Новини
Словник сучасної української мови обрав слово "діджіталізація" словом 2019 року

Словник сучасної української мови обрав слово "діджіталізація" словом 2019 року

Валерия Драгомирова
Мислово, Слово 2019, Слово року, діджиталізація
Смартфон. Фото: pixabay
Смартфон. Фото: pixabay

Онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної української мови "Мислово" вибрав слово "діджіталізація" словом 2019 року. Про це йдеться на сайті словника.

В "Мислово" відзначають, що "діджіталізація" означає зміни у всіх сферах суспільного життя, пов'язані з використанням цифрових технологій.

"Слово є спрощеною формою більш точного терміну "цифрова трансформація" і проявом глобальної цифрової революції. Інші світові тренди, такі як зміна клімату або проблеми гендерної ідентичності, які не отримали значного поширення в українській публічній дискусії. Термін з великим відривом очолив список найбільш відвідуваних слів словника, а кількість його переглядів зросла на 1,535% порівняно з минулим роком", — відзначили в "Мислово".

Хоча в цьому році перемогло неполітичне слово, всі інші претенденти відображали політичні події: "Зе", "монобільшість", "турборежим", "розведення, "червоні лінії", "полонені".

У минулому році словник назвав словом року "Томос", в 2017 році — "безвіз", а в 2016-му — "корупція".

"Мислово" є інтерактивним проектом розвитку сучасної української мови і сленгу, слова і визначення в який вписують користувачі.


Як повідомляли  Українські Новини, Федоров презентував бренд цифрового держави і Міністерство цифровий трансформації, а також заявив, що держслужби повинні вести трансляції і влоги замість прес-релізів.

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