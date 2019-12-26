НБУ вперше за 13 місяців купив $230 млн на аукціоні

В той час, як рада НБУ розкритикував валютно-курсову політику правління регулятора, Національний банк купив 230 млн доларів на аукціоні в четвер при реченні 275,3 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Мінімальний курс купівлі інвалюти становив 23,2552 UAH/USD, максимальний - 23,2552 UAH/USD.

Всього в аукціоні хотіли прийняти участь 18 банків, проте були задоволені 2 заявки.

В останній раз НБУ проводив валютний аукціон 7 листопада минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Так, на думку уряду та експертів, з січня 2020 року долар підскочить в Україні приблизно до 27 гривень. Тим часом банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року. А Національний банк знову підвищує офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.