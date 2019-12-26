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26 грудня 2019, четвер, 13:23 11
Судова влада 2019-12-26T14:30:04+02:00
Українські Новини
Суд заарештував IPhone X Гримчака

Суд заарештував IPhone X Гримчака

Ольга Фандорина
Юрій Гримчак. Фото: facebook.com/Grim4ak
Юрій Гримчак. Фото: facebook.com/Grim4ak

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на телефон IPhone X колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Апеляційна палата Вищого антикорсуда розглянула апеляцію прокурора на рішення нижчої інстанції, яка відмовила в арешті мобільного пристрою.

Прокурор просив заарештувати телефон, так як це речовий доказ по справі.

16 грудня суд задовольнив апеляцію прокурора та наклав арешт на IPhone.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні правоохоронці затримали заступника міністра МВОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень.

8 жовтня суд продовжив арешт з заставою до 14 листопада.
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